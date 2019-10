Le bio, c’est son affaire

La viande respectueuse fait sa promo. Bio-Neuchâtel a annoncé jeudi matin que le premier boucher bio du canton avait reçu sa certification, et ce l’occasion des 25 ans de l’association. Alors que la consommation de viande est pointée du doigt par certains milieux, que cela soit pour son impact sur l'environnement ou pour les modes de détention utilisés pour les animaux, Bio-Neuchâtel prend des mesures. Selon l’association, il est possible de produire de la viande tout en respectant l'animal et le climat. Mais, cela passe par des modes de productions bien précis, comme un élevage basé sur les herbages et des circuits de transformation régionaux. Le but final est de favoriser la vente directe et l’achat à la source. Le président de l'association Bio-Neuchâtel, Jean-Bernard Steudler :