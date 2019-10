L’invitée de Joëlle : Suzanne Humbert

À la veille d’Halloween et de la Toussaint, une période où on se souvient de nos proches disparus, c’est la question du deuil qui nous a occupés mercredi matin. Notre invitée a eu la douleur de perdre son mari, brutalement, sans signes avant-coureurs. Elle raconte la perte, le chagrin, la peur… mais aussi le retour de la joie de vivre dans un livre. « Des ténèbres à la lumières », c’est le titre du livre qu’elle publie et qu’elle va dédicacer samedi à la Chaux-de-fonds. Suzanne Humbert était l’invitée de Joëlle dans La Matinale RTN :