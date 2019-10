Protection de l’enfance : la Ville de Neuchâtel s’inquiète

La conseillère d’Etat promet que la Ville de Neuchâtel sera intégrée dans tous les processus à venir.

L’année dernière, le Canton de Neuchâtel avait notamment décidé que le placement en institution ne devait plus être l’outil principal en matière de protection de l’enfance. Les familles d’accueil et les structures para et pré scolaires seront entre autres privilégiées. /ara-jha