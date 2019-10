Les apprentissages ont la cote

Record pour les apprentissages dans le canton de Neuchâtel. 1677 nouveaux contrats ont été signés lors de la rentrée du secondaire 2 soit 18 de plus que l’année passée. Selon le Canton, il s’agit d’une augmentation de 35 % en 10 ans. Les secteurs qui attirent le plus sont le commerce, l’administration et les transports. Suivis de près par les métiers techniques, de l’industrie et l’informatique. La rentrée enregistre toutefois une légère baisse du nombre d’étudiants. Avec 5886 jeunes en formation cette année, c’est 100 inscrits de moins que lors de la rentrée précédente, mais il s’agit avant tout d’un effet de la démographie.

Cette année, les places d’apprentissage offertes par les entreprises ont aussi atteint un record avec un total de 1342. Un chiffre qui est en hausse de 99 places supplémentaires par rapport à la rentrée précédente.

Au niveau des lycées, on enregistre 888 étudiants contre 850 l’année passée. Les options biologie-chimie et économie et droit ont toujours la cote, talonnées par physique application des maths, ce qui est une spécialité neuchâteloise. En tout, 70% des élèves s’orientent vers les options scientifiques.