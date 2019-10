Areuse entre nostalgie et réjouissance, ce dimanche. Le musée du tram organisait sa journée d’adieu aux rames du Littorail. Le matériel roulant, en fonction depuis une vingtaine d’années sera progressivement remplacé par des nouvelles voitures, acquises d’occasion auprès des Appenzeller Bahnen.

Le public est venu nombreux, de la région, mais aussi des cantons voisins et même de France pour admirer les anciens véhicules du musée et monter dans Le Britchon et ou une rame Littorail fleurie qui faisaient le trajet Boudry - Neuchâtel en alternance avec les trams à l’horaire.