Blanchâtel : la fin

Blanchâtel interrompra ses activités au début de l’année prochaine, peut-on lire dans les colonnes du Matin Dimanche. En tout, 65 personnes se retrouveront sur le carreau, poursuit l’hebdomadaire renseigné par une source proche du dossier.

L’entreprise avait perdu en 2014 ses plus gros clients, l’Hôpital neuchâtelois et l’Association neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées. Elle n'avait jamais vraiment pu redresser la barre.



Le syndicat Unia a demandé l’organisation d’une rencontre avec les autorités neuchâteloises et les différentes directions de l’entreprise. /cwi.