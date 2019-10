La Jeune Chambre Internationale des Montagnes neuchâteloises récompensée

Un prix pour récompenser la création et l’organisation de la première « balade gourmande » chaux-de-fonnière. Elle a eu lieu en mai 2018. L’Award a couronné également sa deuxième édition qui a eu lieu en juin 2019 organisée dans le cadre des 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le congrès national suisse de la Jeune Chambre Internationale (JCI) qui a eu lieu à Davos du 18 au 20 octobre, a donné un prix à la délégation de la JCI des Montagnes neuchâteloises, présidé par Tiago Da Costa.

Ces « balades gourmandes » ont réuni lors de ces deux éditions près de 850 personnes. Elles ont eu pour but de faire découvrir le terroir de la région et le patrimoine urbain de la Métropole horlogère et de ses environs. /comm-vma