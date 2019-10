Assassinat devant la justice

C’est un duo infernal et mortel qui comparaissait jeudi matin en audience préliminaire devant le tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds. Un trentenaire et son ex-amie doivent répondre devant la justice d’assassinat pour le premier et d’actes de participation à un assassinat pour la seconde.

Les faits remontent au soir du 15 octobre 2017, dans le paisible quartier des Foulets de la Métropole horlogère. Une femme, la mère du prévenu, a succombé sous les dizaines de coups de couteau que lui a asséné son fils, selon l’acte d’accusation

L’amie de celui-ci, qui a durant plusieurs mois été victime de la violence de son conjoint, aurait participé à la scène activement. Dans l’appartement de la rue des Vieux-Patriotes, là où le drame s’est déroulé, le beau-père du prévenu a aussi essuyé plusieurs coups de couteaux. Il survivra.

En audience ce jeudi matin, les avocats du prévenu ont annoncé qu’ils contesteraient l’interprétation que la procureure a fait des déclarations de leur client.

Les mandataires de son ex-compagne entendent remettre en cause la préméditation, en s’appuyant sur les violences subies par la jeune femme durant les semaines précédant le drame.

Le procès se tiendra du 10 au 12 décembre. /cwi