« Le verger en fête » : c’est la fête d’automne et bourse aux arbres de Rétropomme ce weekend. Un rendez-vous des amoureux des fruits et des arbres qui commence vendredi à 14 heures, et qui se prolonge samedi et dimanche. C’est au verger conservatoire de Pierre-à-Bot.

On en a parlé avec Philippe Kuepfer, le président de Rétropomme, dans La Matinale RTN :