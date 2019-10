Sorti(e) de boîte – SwissKH

Bryan Gosparini aimerait ouvrir une nouvelle société prochainement et cherche 15 millions de fonds pour être productif d’ici 5 ans.





Améliorer l’efficience des entreprises

SwissKH (pour Know-How, traduction : savoir-faire) est une start-up active sur plusieurs fronts pour mettre en valeur le savoir-faire helvétique. Seul dans le bateau pour l’instant, Bryan Gosparini propose aussi son savoir-faire dans le consulting et l’engineering. Son but : rendre les entreprises plus efficientes ! Mais dans l’Arc jurassien, ce n’est pas tout simple… il y a des secrets bien gardés.