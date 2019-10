Livres : Romands mal lotis par rapport aux Alémaniques

Du simple au double pour le même livre : les différences de tarif entre les versions francophones et germanophones d’ouvrages identiques suscitent parfois l’incompréhension. Un internaute a partagé mercredi une photo prise dans une grande surface biennoise. Elle mettait en évidence la nouvelle édition du Guinness Book des records. Au-dessus de l’ouvrage, deux affiches : 29 francs 90 pour l’édition allemande et 39 francs 90 pour l’édition française. Sur le site Internet d’un libraire seelandais, la différence est encore plus flagrante : 28.50 contre 49.90, soit un tarif pratiquement doublé pour les francophones. Pour Robin Eymann, responsable de la politique économique à la Fédération romande des consommateurs, ce constat n’est malheureusement pas surprenant et s'explique par une situation de monopole des fournisseurs romands :