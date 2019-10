Le corps humain et ses habitants

Plus de 1000 espèces peuplent le corps humain. Jeudi matin, La Matinale RTN s'est intéressée à la symbiose entre l'homme et les micro-organismes. Une thématique qui sera traitée par le biologiste et directeur du Jardin botanique de Neuchâtel Blaise Mulhauser, lors d'une conférence au Club 44 à La Chaux-de-Fonds (Je, 20h15). Elle est intitulée La Symbiologie, une nouvelle approche du vivant, ou comment les microbes de « notre » corps relativisent la conception du « moi ». Éclairage avec Blaise Mulhauser :