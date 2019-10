Exportations horlogères : la croissance de retour

Les exportations horlogères repartent à la hausse durant le mois de septembre. Leur courbe regardait en direction du bas depuis trois mois. En septembre, le résultat mensuel a nettement augmenté pour atteindre 1,8 milliard de francs, soit +10,2%. Par rapport à l’année passée après neuf mois, le niveau des exportations est en progression de 2,8% pour un total de 15,9 milliards. Le mois de septembre bénéficie toutefois d’un jour ouvrable supplémentaire et d’un effet de base favorable selon un communiqué publié jeudi par la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Pour rappel, les statistiques diffusées par la FH reposent sur des chiffres d'exportation et non pas sur des chiffres de ventes aux consommateurs finaux. /comm-jrg