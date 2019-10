Un premier album pour une chorale originale

Pour financer son album, SCAT s’est tourné vers le crowdfunding. Or en deux semaines, le chœur a atteint son objectif sur la plateforme We Make It. Il est toutefois encore possible de les soutenir d’ici à la semaine prochaine.

L'ensemble se produira le samedi 30 novembre au marché de Noël de Couvet. Quant au vernissage de leur premier disque, il est prévu le 25 janvier à l'Interlope à Neuchâtel.

Plus d'infos sur leur page officielle et leur page Facebook. /dsa