Peu de champignons sur le Littoral neuchâtelois cette année

Pour en trouver, il faut donc avoir l’œil, mais aussi savoir repérer les indices, comme les essences : « L’épicéa est considéré comme étant le receveur universel : il y aurait une centaine d’espèces de champignons associés à cet arbre » précise le mycologue.

Parmi la cinquantaine de variétés comestibles que l’on trouve dans le canton, le trio de tête des champignons les plus ramassés reste les bolets, les chanterelles et les écailleux. La raison : « Ils sont plus facilement reconnaissables » explique Damien Ramseyer. Ainsi, ils ne présentent que très peu de risques de confusion avec un champignon toxique. /vma