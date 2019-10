Les pierres tombales ont des secrets… géologiques

Comprendre la géologie à travers les pierres tombales. C’est l’objectif des visites guidées qui ont eu lieu samedi au sein du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. Une déambulation culturelle, historique et scientifique organisée par le Musée d’histoire naturelle. Entre pierres de granit ou encore de marbre, les visiteurs ont pu s’instruire sur la formation des roches, la découverte des plaques tectoniques, mais aussi apprendre l’histoire du plus éminent des géologues suisses: Emile Argand (1879-1940). Un grand homme enterré à Beauregard qui donné l'idée d'effectuer cette balade, explique Caroline Reymond, guide et géologue: