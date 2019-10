Les Nobel de la paix qui ont marqué l’histoire

Les années 90 restent l’une des périodes durant laquelle les personnalités ont le plus marqué les prix Nobel. Nelson Mandela, distingué en 1993, reste aujourd'hui encore l’une des plus grandes figures des ambassadeurs de la paix. L’année suivante, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres donnent des espoirs de paix au conflit Israélo-palestinien. Durant cette décennie, la Birmane Aung San Suu Kyi ou encore le Russe Mikhaïl Gorbatchev - pour sa contribution à la fin de la guerre froide - seront aussi distingués. Plus récemment, le président colombien Juan Manuel Santos a marqué l’année 2016 pour l’accord de paix avec la guérilla des FARC.





Le climat, prochaine grande cause honorée ?



Le Prix Nobel de la paix a aussi été marqué par la lutte pour les droits de l’homme et contre la pauvreté. Comment oublier Martin Luther King en 1964, l’un des premiers à lutter sans violence pour des droits civiques ? Tout comme Mère Teresa, nobélisée en 1979 pour son action auprès des plus démunis. La lutte contre la prolifération des armes a également souvent été récompensée ces dernières années, notamment en 2017 avec la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires lancée depuis la Suisse. La prochaine cause à avoir le vent en poupe pourrait bien être la lutte en faveur du climat. La jeune Suédoise Greta Thunberg faisait d’ailleurs partie des favoris cette année. Al Gore, en 2007, reste donc le seul à avoir été primé pour cette cause. /jpi