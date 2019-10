Boom des réservations pour les vacances d’automne dans les agences

Près de 20% de neuchâtelois en plus partent en vacances durant l’automne par rapport à l’année passée. Les agences de voyages ont enregistré une hausse des réservations pour les mois de septembre et d’octobre. Une tendance nouvelle par rapport aux précédentes années. Mais comment une telle augmentation s’explique ? Réponse de François Nicolet, président du GAVNAJ, Groupement des agences de voyages neuchâteloises et de l’Arc Jurassien :