Les bornes frontière font peau neuve

Les bornes frontière subissent les aléas du temps. Ces 290 blocs de pierre ou de béton jalonnent la frontière entre le canton de Neuchâtel et la France, le canton de Berne et le canton de Vaud. Un grand nombre d’entre elles sont abîmées. Certaines sont même quasiment détruites. Pour leur donner un coup de jeune, la fondation « Re-Borne » et le canton de Neuchâtel ont lancé une action de parrainage vendredi. Tout un chacun peut désormais choisir une borne et la parrainer afin de permettre sa restauration.

« C’est vrai qu’avec les systèmes électroniques que nous avons actuellement, les bornes ont moins d’importance qu'à l'époque », reconnait Laurent Favre, conseiller d’Etat, chef du Département du développement territorial et de l’environnement. « Mais elles font partie de l’Histoire, c’est un magnifique patrimoine qui mérite d’être valorisé ».