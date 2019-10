Les défunts neuchâtelois incinérés à Bienne

Plus possible d’incinérer ses proches à Neuchâtel. Depuis le mois de juillet, le four crématoire de Beauregard est en panne. Un problème qui intervient alors que son remplacement avait déjà été planifié pour l’été prochain, dans le cadre des travaux qui touchent le site.

Le coût de réparation de l’installation, qui date des années 80, étant trop important, le cimetière a décidé de trouver une solution de remplacement en attendant. Dans la région, seules La Chaux-de-Fonds et Bienne possèdent également des crématoriums. Beauregard s’est finalement tournée du côté du Seeland, principalement pour des raisons de capacité d’accueil.