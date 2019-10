Perfectionner son anglais, s’initier au russe, ou encore entretenir son italien : le Café des langues vous le permet. Il se déroule chaque premier jeudi du mois à la Chaux-de-Fonds. Et on en a parlé mercredi matin avec Mireille Grosjean. Une salle de restaurant, une langue par table, et chacun s’installe et prend part à la conversation, c’est le principe du Café des langues :