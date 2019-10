La récolte s'annonce généreuse

La cuvée 2019 devrait être de qualité. C’est en tout cas ce qu’espèrent les vignerons neuchâtelois. La saison estivale a été chaude et sèche. De nombreux vignerons ont pu commencer à vendanger dès le mois de septembre. Le degré de sucre contenu dans le raisin semble élevé et particulièrement prometteur pour l’œil de Perdrix. «Cette année, la quantité est assez belle, mais c’est surtout la qualité qui est fantastique» se réjouit Louis-Philippe Burgat, propriétaire du domaine de Chambleau à Colombier et président de la société neuchâteloise des encaveurs .

La météo ensoleillée de ces derniers jours offre des conditions idéales aux vendangeurs. «Toutes les grappes sont belles, il n’y a presque rien à trier», ajoute Louis-Philippe Burgat.