La centrale de Fessenheim fermera en 2020

La centrale nucléaire de Fessenheim, près de Bâle, fermera ses portes d’ici quelques mois. Le groupe énergétique EDF a confirmé ce week-end à l’Etat français les dates d’arrêt définitif des deux réacteurs. Après 40 ans d’exploitation, le premier sera arrêté en février et le second en juin, a indiqué lundi le ministère français de la Transition écologique.

Située dans le Haut-Rhin, la centrale de Fessenheim est la plus ancienne du parc nucléaire français. L’ancien président français François Hollande avait programmé sa fermeture pour 2016. Mais EDF avait réussi à plusieurs reprises à reporter la date d’arrêt définitif. Après d’intenses discussions, le groupe énergétique et l’Etat ont finalement trouvé un accord : EDF sera indemnisé à hauteur de 400 millions d’euros. L’argent doit permettre un accompagnement pour les 850 salariés du site, ainsi que la reconversion de l’infrastructure. Des versements supplémentaires pourraient intervenir plus tard.

Selon le groupe EDF, la fermeture de la centrale de Fessenheim ne devrait pas faire courir de risques de rupture d’approvisionnement. /alr-gtr