Samedi à 17h, Union Neuchâtel Basket entame le championnat au Tessin contre l’équipe des Lugano Tigers. Après avoir déçu ses supporters lors de la dernière saison, l’équipe neuchâteloise a été remodelée. Beaucoup de jeunes, quelques joueurs plus expérimentés, et un nouveau coach. Il vient de Belgique, où il est surnommé Big Dan. Ancien joueur international, il jouait pivot, il entraîne au plus haut niveau depuis 10 ans. Daniel Goethals était avec nous mercredi matin :