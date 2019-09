Budget 2020 : enfin en noir !

C’est une première depuis 1957 : le budget présenté par le Conseil d’Etat neuchâtelois mercredi matin prévoit un bénéfice. L’excédent de revenus s’élève à 6,5 millions de francs. Quant aux investissements, ils atteignent 96,8 millions de francs.

Le canton de Neuchâtel a présenté plusieurs fois des comptes positifs ces dernières années mais le budget voyait rouge depuis plus de soixante ans.

Selon le Conseil d’Etat, cette planification bénéficiaire est le résultat d’une conduite financière rigoureuse menée depuis plusieurs années. Par ailleurs, des décisions cantonales et fédérales influencent l’exercice 2020, comme l’amortissement de l'autoroute H20 cédée à la Confédération, la hausse des tarifs concordataires pour les placements hors-canton dans le domaine pénitentiaire ou encore les effets de la jurisprudence récente en matière de subsides LAMal. Les réformes fiscales déploient également leurs effets.





Dépenses supplémentaires compensées

Des décisions récentes du Grand Conseil comme le moratoire pour la Haute école de musique (HEM) ou la recapitalisation du réseau hospitalier neuchâtelois (RHNE) ont été intégrées au budget. Cela représente 50 millions de francs de dépenses en plus, compensées par une contribution supplémentaire de la péréquation financière fédérale.





Le Conseil d’Etat avait inscrit l’équilibre budgétaire dans son programme de législature. Il se montre donc satisfait mais prudent : « Le plan financier 2021-2023 montre toutefois que la poursuite des réformes et d’une gestion rigoureuse s’impose pour permettre un assainissement durable des finances cantonales », précise le communiqué de presse. Si le Canton semble maîtriser la hausse des charges, il n’en va pas de même des recettes. La péréquation fédérale devrait baisser de 5 millions de francs par année, et ce, pendant quinze ans. Par ailleurs, l’effet des réformes fiscales n’est pas entièrement déployé et devrait induire une baisse des recettes de l’ordre de 10 millions de francs en 2021. /comm-mwi





Laurent Kurth était en direct dans notre édition de 12h15 au micro de Claire Wiget :