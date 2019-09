Fanny Wobmann plébiscitée par la Fondation Leenards

Parmi les bourses remises aux jeunes talents de Suisse romande par le jury de la Fondation Leenards, figure la comédienne et sociologue neuchâteloise Fanny Wobmann.

Cette dernière a su toucher le jury par son énergie et son écriture capable de capter l’intime, une particularité que l’on retrouve notamment dans ses deux premiers romans.

Cette bourse, d’un montant de 50'000 CHF, doit lui permettre d’écrire son troisième roman. Il s'agit d'un projet littéraire qui porte sur la thématique des frontières.

« Mêlant oralité et l’écrit, la fiction et la réalité, l’intime et la société, le paradis et l’enfer, la peur et la liberté, ce roman interroge les frontières intellectuelles, physiques et émotionnelles que nous subissons, construisons et détruisons » a déclaré Fanny Wobmann sur le site de la Fondation Leenards. /comm-cbo