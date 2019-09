Un îlot trop vert ?

L’îlot vert s’est débarrassé de ses échafaudages, ces derniers jours à La Chaux-de-Fonds. Le bâtiment qui remplace l’ex-Coop city est presque achevé et sera inauguré dans deux semaines. La population peut désormais admirer l'édifice qui se situe au milieu du périmètre UNESCO. Alors qu’il abritera des bureaux, une grande surface ainsi que des appartements, ce dernier est facilement repérable avec un coloris très original.



Vert pétant



Est-ce-que cet îlot vert est trop vert ? C’est la question que peuvent se poser les Chaux-de-Fonniers, tant le coloris choisi pour ce nouveau bâtiment est contemporain. Tirant sur le vert pomme pétant, il ne partage pas les caractéristiques des maisons voisines. L'immeuble se détache singulièrement de l’architecture de cette partie de la ville et sa couleur tranche considérablement avec l’unité du périmètre UNESCO.

Contactée, la Ville de La Chaux-de-Fonds avoue que la couleur verte qui avait été soumise par les promoteurs n’est pas exactement la même, mais selon le chef de l’urbanisme Théo Huguenin-Elie : « il s’agit d’un coloris très à la mode, qui s’inscrit dans l’air du temps ». Il rajoute qu’il n’y avait aucune raison d’entrer en opposition avec ce choix et que cette teinte ne pose pas de problèmes vis-à-vis de l’inscription de la ville au patrimoine de l’UNESCO.



Pas interdiction

Quand bien même, la Commune précise qu’elle n’a aucun moyen d’interdire les couleurs sur les bâtiments non protégés. Elle peut donner son avis, mais le fin mot de l’histoire revient au propriétaire ou en ce cas, au promoteur. Théo Hugunenin Elie ajoute encore que : « la Ville cherche toujours la plus grande harmonie et si l’architecture reste, la couleur passe ».

Nous avons tenté de joindre l’architecte pour en savoir plus, mais pour l’instant ce dernier n’est pas disponible. Du côté de l’Office fédéral de la culture dont dépend l’inscription à l’UNESCO et le respect des règles, le choix du coloris est du ressort du canton ou de la ville. Contacté, l’Office cantonal du patrimoine et de l'archéologie n’a pas encore pris connaissance du dossier.

L’îlot vert sera inauguré dans deux semaines. /jha