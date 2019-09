Élections fédérales : la parole aux sortants

Quatre des six élus neuchâtelois à Berne ne se représentent pas le 20 octobre : Didier Berberat, Raphaël Comte, Jacques-André Maire et Raymond Clottu. Nous leur avons tendu notre micro.





Didier Berberat

Le socialiste Didier Berberat, 62 ans, quitte le parlement après 24 ans : 14 au Conseil national de 1995 à 2009, puis 10 au Conseil des Etats.

Didier Berberat s’en va avec le sentiment du devoir accompli, surtout après que les Chambres fédérales ont ratifié les crédits de construction d’une nouvelle ligne ferroviaire souterraine entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds et les contournements autoroutiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Quel sentiment habite un élu en poste depuis 24 ans au moment de s’en aller ?