Les Neuchâtelois sont les plus endettés en Suisse 

Le canton de Neuchâtel abrite le plus de personnes surendettées en Suisse. C’est ce que révèle une étude de l’institut Crif et du portail Comparis.ch publiée jeudi. Selon l'enquête, le nombre de personnes en surendettement a continué de progresser dans le pays, notamment dans le canton de Neuchâtel avec un taux s’élevant désormais à 10,9% de débiteurs. Bien que le problème soit une réalité et qu'il n'ait pas pu encore prendre connaissance de l'étude, Jean-Nathanaël Karakash, chef du Département de l’économie et de l’action sociale, ne valide pas la méthodologie de calcul de ce chiffre: