La Chaux-de-Fonds investit pour la convivialité de ses parcs

La Chaux-de-Fonds veut rendre plus confortables et attractifs ses places et parcs publics pour la population. En réponse à plusieurs motions et postulats déposés au Conseil général, de nouveaux bancs, grills, tables de pique-nique ou pistes de pétanque seront installés sur neuf sites. Le crédit d’investissement se monte à un peu plus de 107'000 francs.

Parmi les endroits retenus, on trouve notamment la place de jeux du Paddock à l'ouest de la Ville, le Parc Gallet, le Jardin de la Saudade près du Grand-Pont ou une parcelle du champ de Bellevue dans le quartier des tours de l’est, où une nouvelle place de pique-nique sera développée, en collaboration avec le Parlement des jeunes. La sélection parmi les 45 sites analysés s’est faite méthodiquement. Marc Arlettaz, conseiller communal en charges des espaces publics :