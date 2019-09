Des phrases pour raconter le temps

Les cités horlogères à la hauteur du temps. À l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription de l’urbanisme horloger au patrimoine mondial de l’UNESCO, 42 phrases d’auteurs et d’auteures qui parlent de notre rapport au temps ont été inscrites sur des bâtiments des villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Elles seront présentées au public ce week-end. Baptisé Hauteur-e-s du Temps, le projet proposé par « 1000m d’auteur(e)s » vise à renforcer l’attrait culturel et touristique des cités horlogères. Ces balades associant auteurs et patrimoine durent environ une heure dans chacune des deux villes.

L’organisation va également publier un livre présentant les auteurs et auteures, ainsi que l’emplacement et le contexte des citations retenues, ainsi qu'un clip retraçant la réalisation du projet. Samedi, 30 citations seront présentées à La Chaux-de-Fonds à 11h à la librairie La Méridienne, et 12 autres seront inaugurées au Locle à 15h à la librairie Aux Mots Passants. /comm-mts