CO2 : Plutôt voiture ou hélicoptère ?

Calculer l’impact environnemental de nos trajets, c’est désormais facile et ludique. La plateforme d’information des services de l’énergie et de l’environnement des cantons romands, Energie-environnement.ch, lance une version actualisée de son calculateur de trajets en ligne Mobility-Impact. Mis à jour dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, l’outil permet de comparer deux modes de transport différents sur un même parcours et d’évaluer leurs effets sur l’environnement. Différents outils pédagogiques adaptés aux classes du secondaire et du post-obligatoire complètent la prestation, notamment des vidéos réalisées en collaboration avec la RTS.

Développée par la Fondation Juvene, la nouvelle version permet de varier certains paramètres, tels que le nombre de passagers, la conduite économique ou l’origine de l’électricité, pour visualiser leur impact environnemental.

En Suisse, les transports sont responsables de plus de 40% des émissions de CO2, ce qui en fait l’un des principaux facteurs de réchauffement climatique. Energie-environnement.ch vise à sensibiliser le public romand aux questions climatiques. /comm-mts