Une saison de vingt coups de cœur pour le Casino et la Grange

Lorsqu’on demande à Ophée del Coso, directrice du Casino et de la Grange quels sont ses coups de cœur, elle répond sans hésiter : « tous » ! La nouvelle saison des deux théâtres loclois s’ouvre vendredi soir, avec le spectacle pluridisciplinaire teinté d’humour de Jovany. On retrouve parmi les vingt dates du programme: de l’humour avec Thomas Wiesel et Charles Nouveau, de la chanson avec Yves Jamait, Phanee de Pool et Emilie Zoé ou encore du théâtre avec Karim Slama. Un choix assumé par la programmatrice et directrice de la Grange et du Casino Ophée del Coso :