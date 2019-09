Une technique d’antan à l’honneur au Marché Bio

C’est une technique qui s’est un peu perdue avec le temps… Le Marché Bio s’intéresse à la fermentation de légumes pour sa 32e édition qui se déroule jusqu’à dimanche soir du côté de Saignelégier. Une septantaine de producteurs est au rendez-vous cette année. Des ateliers, dégustations et autres activités sont notamment proposés au public en lien avec la fermentation sous toutes ses formes. Si on connaît bien cette technique pour la bière ou encore le vin, elle peut également être pratique pour les légumes. Cette méthode permet en effet de les conserver plus longtemps, mais elle a également des vertus pour la santé. Les aliments fermentés sont riches en probiotiques et plus digestes.

Sylvie Ramel a donné une conférence sur le sujet. Elle nous donne des détails sur le liquide à utiliser :