Beau succès pour le Marché Bio

Le Marché Bio a rencontré une belle affluence. Environ 26'000 personnes sont venues déambuler samedi et dimanche à travers les stands de la manifestation à Saignelégier. La présidente du comité d’organisation, Lina Dubied, tire un bilan positif de cette 32e édition même si la fréquentation est en légère baisse par rapport à l’année passée. La météo estivale a notamment attiré les foules, mais également le thème de la fermentation. « Les visiteurs ont pu rentrer à la maison avec des éléments à mettre en pratique. On voit que le public est de plus en plus demandeur de ce genre de choses », souligne Lina Dubied. /alr