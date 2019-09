Tirs sur les cormorans du lac de Neuchâtel

Le Grand Cormoran est notamment dans le viseur des pêcheurs. Il est en effet accusé d’être le principal coupable de la réduction drastique de poissons dans les lacs. L’oiseau en consommerait près d’un demi-kilo par jour. On estime que près de 450 tonnes finissent chaque année dans l’estomac des 2'500 individus peuplant le lac de Neuchâtel. Or le cormoran ne fait pas de discrimination positive. Il mange des poissons de toute taille et de tout âge.

Les tirs de régulation auront lieu jusqu’à fin février au plus tard. En effet, le cormoran bénéficie d’une période de protection du 1er mars au 31 août. /dsa