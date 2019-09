Une permanence du COSM ouvre à Fleurier

Conseils, informations et soutien à deux pas de chez vous. Le service cantonal de la cohésion multiculturelle (COSM) ouvre une permanence de consultations et informations sociales à Fleurier dès jeudi. La nouvelle prestation, entièrement gratuite, se tiendra entre 13h30 et 17h dans les locaux de l’administration communale. Elle est destinée à l’ensemble de la population, suisse et étrangère, aux associations et institutions, ainsi qu’aux professionnels de la région.

Proposé en collaboration avec la commune de Val-de-Travers, la permanence offrira notamment des entretiens d’information individualisés, des conseils ou encore des contacts avec les collectivités de migrants. Cette ouverture s’inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil d’État de proposer un accès équitable aux prestations publiques à l’ensemble de la population neuchâteloise.

Le CSOM est principalement actif dans les domaines de l’intégration, de la cohésion multiculturelle et de la prévention des discriminations et du racisme. /comm-mts