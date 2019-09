Présence plus forte des agents de sécurité publique à Neuchâtel

Fini le terme « entité de proximité ». Place maintenant à un nouveau nom pour parler des agents vêtus de gris: il s’agit de la « Sécurité publique » de la ville de Neuchâtel. Au-delà d’une nouvelle dénomination, une réorganisation d’ampleur a eu lieu au sein de ce service communal de la sécurité. L’objectif : accroître la présence des agents dans les rues, y compris le soir. Ce qui n’était pas le cas auparavant, sachant qu'ils terminaient leur service à 18h30.

Aussi, les 22 fonctionnaires avaient leurs propres missions. Désormais, la polyvalence est de mise : chacun peut ainsi contrôler le stationnement ou encore résoudre des problèmes de proximité, comme le littering ou les décibels trop élevés dans les rues. Des formations ont été mises en place et le réseau avec les autres services a été renforcé. Ainsi, les agents deviennent, en quelque sorte, « le médecin généraliste » permettant d’analyser les problèmes et les réorienter à d’autres entités. Enfin, la ville de Neuchâtel a été divisée en quatre secteurs où cinq agents et un chef de groupe arpenteront leurs quartiers respectifs quotidiennement. /vma