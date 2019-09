La luzerne, une solution pour le fourrage

Comment composer avec les changements climatiques et les périodes sèches de plus en plus fréquentes ? Une solution pourrait provenir du type d’herbage cultivé. À cette fin, la luzerne - une plante qui ressemble au trèfle - a été présentée aux participants provenant autant du canton de Neuchâtel et du Jura que du Jura bernois. Gérald Huber, collaborateur chez ProConseil, a présenté cette alternative qui a l’avantage d’être plus résistante au sec :