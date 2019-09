Les hôteliers font de la résistance

Les hôteliers ne veulent plus être captifs des plateformes de réservation en ligne comme Booking.com. Une étude de l’université de Neuchâtel montre comment ce secteur fait de la résistance pour fixer librement des tarifs préférentiels et pour renouer un lien direct avec la clientèle. Le tout en restant présent sur ces fameuses plateformes. Un paradoxe qui s’explique facilement. Thomas Jammet, post doctorant à l’institut de sociologie et l’un des auteurs de la recherche: