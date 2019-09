Tennis Champagne en stage à Wimbledon

Ils ne sont pas prêts de l’oublier. Trois représentants de l’association Tennis Champagne à Bienne, ont effectué le 6 et 7 août un stage à Wimbledon. L’association gère deux courts de tennis publics sur gazon dans le cadre de l’utilisation transitoire de l’ancien stade de football de la Gurzelen. La démarche qui a commencé il y a trois ans se veut unique en Suisse. Mardi nous avons découvert de plus près, les infrastructures de Tennis Champagne. Elles attirent des amateurs de toute la Suisse et même des professionnels.