Neuchâtel : une limonade « made in » Le Landeron

Cette limonade, qui répond au nom exotique de « Kinaï », vient d’être commercialisée. On devrait la retrouver dans les magasins et sur les tables de la région. À Neuchâtel, ce type d’activité reste marginal, même si d’autres acteurs en Suisse romande et en France voisine ont réussi à se faire un nom dans la région.

Maxime Lambelet espère produire 200'000 bouteilles par année. « Comme je travaille seul, je ne peux préparer que 100 bouteilles par heure. Mais c’est suffisant pour m’en sortir. »

À moyen terme, il compte développer son activité et élargir sa gamme de produit, en se lançant notamment dans la production de toniques et de limonades légèrement alcoolisées. /cbo