Les femmes à l’honneur du Pommier

Plus de 60 spectacles, pour les petits comme pour les grands. C’est ce que propose le Théâtre du Pommier à Neuchâtel pour sa saison 2019-2020 qui a commencé début septembre et qui s’achèvera en juin prochain. « Comédiennes, metteures en scène ou encore chanteuses tiennent le haut de l’affiche dans la programmation », souligne le directeur du Pommier, Roberto Betti.

L’un des moments forts sera la venue de Bruno Salomone, humoriste et acteur français, les 3 et 4 décembre pour deux dates uniques en Suisse. Mais avant cela, le public pourra notamment assister à la nouvelle création de Jessie Kobel, « un seul en scène décapant du jeune humoriste romand », les 11,12 et 13 septembre.





« Une façon de démocratiser la culture »

Elle avait été lancée l’an dernier pour les 50 ans du Théâtre du Pommier à Neuchâtel. La carte sauvage est reconduite pour cette nouvelle saison. Elle propose 33 entrées pour 99 francs. /jpp