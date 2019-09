La détente du marché immobilier neuchâtelois se confirme

La hausse du nombre de logements vacants entamée en 2017 se poursuit cette année. En date du 1er juin 2019, 2281 appartements vacants ont été enregistrés sur le territoire cantonal, soit 354 de plus qu’en 2018. Le taux passe ainsi de 2,04% à 2,39%. Il s’éloigne davantage de la limite du seuil de pénurie établie à 1,5% et ce depuis trois années consécutives.

Trois régions neuchâteloises sur quatre présentent une augmentation de logements vacants. Le Littoral affiche la hausse la plus forte (+ 197), suivi des Montagnes (+164) et enfin du du Val-de-Ruz (+ 10). Le Val-de-Travers enregistre une légère diminution avec 17 logements vacants en moins. Les Montagnes neuchâteloises restent la région où il y a le plus de logements vacants dans le canton (1134). Les appartements de trois et quatre pièces représentent environ 65 % des logements disponibles. /comm-vma