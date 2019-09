Coup d’envoi pour Delémont-Hollywood

C’est parti pour la 11e édition de Delémont-Hollywood. La manifestation a débuté les projections scolaires lundi et se termineront le 27 septembre. Du 22 au 28 septembre, les projections seront publiques durant toute la semaine. L’objectif de la manifestation est de faire découvrir aux spectateurs une majorité de films suisses dont certains nominés aux Oscars. Plus de 5'000 élèves du Jura et du Jura bernois participeront à cet évènement. D’après le secrétaire général, Mathieu Grégoire-Racicot, « le centre de gravité de Delémont-Hollywood s’est déplacé des projections publiques vers les projections scolaires ». Ce changement d’orientation au fil des années est bénéfique pour la culture des jeunes puisqu’il y a des exigences dans le plan d’étude romand (PER) en lien avec les multimédias. Pour les enseignant, ils pourront également revenir sur le film durant leur leçon afin d’analyser le contenu multimédia et en tirer quelque chose de constructif. Le but pour les organisateurs est « de permettre aux jeunes d’accéder aux salles de cinéma ». Pour eux, c’est également l’opportunité de « découvrir des films que l’on ne voit pas partout et qui sont programmés dans notre région ».

Le film Wolkenbruchde de Michaël Steiner représentera la Suisse aux 92e Academy Awards pour l’Oscar du meilleur film international. Il recevra le 26 septembre le prix Opale des Services industriels de Delémont et de la Ville afin d’aider ces producteur à le présenter à l’international. Son réalisateur sera présent durant l’évènement pour en parler avec les spectateurs. Le cinéaste Fred Baillif sera également de la fête pour évoquer les questions sur le cinéma. /lge