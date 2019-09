Bernie, 80 kg de tendresse

Un Saint-Bernard avec un cœur en or. Bernie et son maître Frédéric Haefeli ont été accrédités Barry social il y a un peu moins d’un an. Le duo peut désormais intervenir dans des écoles, auprès de malades et de personnes âgées. Les interactions avec l’animal sont bénéfiques pour le bien-être des personnes rencontrées. La première paire jurassienne de Barry social rend régulièrement visite au Foyer pour personnes âgées de St-Ursanne. La semaine dernière, c’était la sixième fois que quelques résidents avaient la joie d'accueillir le chien de 80 kilos qui a été câliné pendant près d’une demi-heure. Ce moment de partage est vécu intensément par les résidents et par Bernie qui en ressort très fatigué. /ncp