En finir avec le littering dans le canton de Neuchâtel

Les Poutzdays reviennent. Les journées neuchâteloises de ramassage de déchets se tiennent à la fin de la semaine prochaine, les 14 et 15 septembre. En tout, 39 actions sont prévues partout dans le canton. La manifestation est organisée pour la deuxième fois et fait partie d’une action plus large et même internationale, les Clean-up days.

Comme le nom l’indique, les Poutzdays servent à faire du ménage, mais pas n’importe lequel. Il s’agit de s’occuper du problème du littering, soit des déchets sauvages en extérieur.

Neuchâtel bon élève



Avec une quarantaine d'actions prévues, Neuchâtel est le canton le plus impliqué au niveau romand et l’un des plus grands acteurs en Suisse lors de ces Clean-up days. L’année passée pour la première édition, il y a eu 25 initiatives qui ont employé 2000 bénévoles dont 1500 élèves. Cette année, 2000 élèves et plusieurs centaines de bénévoles se retrousseront les manches. Par exemple, les pensionnaires de la Fondation des Perce-neige participeront aux Poutzdays pour la première fois. Des citoyens seront aussi sur le pont comme à Chaumont. Lors des premiers Poutzdays, ces mêmes personnes avaient nettoyé la route de Savagnier à Chaumont. Rebelote pour cette édition.

Une petite action, mais une action quand même



Selon l’organisateur Mark Grünig, le ramassage des déchets ne peut pas stopper le réchauffement climatique, mais le but est surtout de s’engager pour l’environnement et de changer les mentalités. Il s'agit aussi d'offrir une meilleure visibilité aux organisations.



Ces actions de nettoyage n'auront pas lieu uniquement le week-end prochain. Le 26 octobre, le Seyon et ses affluents qui seront ripolinés lors d’une action spéciale. /jha