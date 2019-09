Jean Martin Peer quitte la direction de l’Auvernier Jazz

Un festival qui se cherche un nouveau de souffle

L’annonce de Jean Martin Peer intervient à un tournant pour l’Auvernier Jazz. L’année passée, l’événement avait attiré 4'200 personnes. Une météo pluvieuse avait été évoquée pour expliquer cette affluence, en deçà des éditions 2016 et 2017 qui avaient drainé 6'000 personnes chacune. Un financement participatif avait été lancé pour assurer l’édition 2019 et plus de 50'000 francs avaient été réunis. Cette année cependant, malgré une météo radieuse vendredi et samedi, le festival n’a attiré que 3'600 personnes.