Le Club 44 s’offre du beau monde pour son 75e anniversaire

Deuxième partie des festivités. Le Club 44 a dévoilé mardi sa programmation pour la période s'étalant de septembre 2019 à janvier 2020. Écologie, processus de transformation et univers artistiques sont les trois axes thématiques qui encadreront la vingtaine d’événements, ainsi que les deux expositions prévues ce semestre.

Parmi les invités notables, nous retrouvons notamment les cinéastes Jean-Luc Godard et Ursula Meier, présents respectivement les 1e octobre et 14 novembre. Le photographe neuchâtelois Marc Renaud inaugurera cette nouvelle saison le 12 septembre avec le vernissage de son exposition en lien avec la transition énergétique. L’aventurier Nicolas Dubreuil et l’ethnologue Philippe Geslin présenteront l’écotourisme le 16 janvier, et l’historien François Jarrige évoquera les techno-critiques le 31 octobre.

Nouveauté pour cette saison : le Club 44 proposera également un événement inédit une fois par mois. Cette nouvelle série débutera le samedi 21 septembre avec un marathon de la conférence sur l’information de qualité. Edwy Plenel, fondateur du média en ligne français Mediapart, sera présent à cette occasion. Une conférence gesticulée, un labo philo, un atelier d’écriture autobiographique et une performance artistique participative sont également au programme.



Cette 2e phase est également marquée par le départ de Marie-Thérèse Bonadonna. Marie Léa Zwahlen reprend les fonctions de déléguée culturelle. /comm-mts