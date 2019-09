Laurent Tissot, Karl-Friedrich Scheufele et Suzanne Rohr lauréats du Prix Gaïa

Lever de rideau sur le palmarès du Prix Gaïa 2019 du Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds. L’historien Laurent Tissot, pour sa contribution au renouvellement de l’histoire économique sociale et culturelle de l’horlogerie suisse, le co-président de la maison Chopard Karl-Friedriech Scheufele, pour l’essor et la reconnaissance internationale donnée à l’entreprise, mais aussi Suzanne Rohr, pour la maîtrise et la transmission de l’art de l’émaillage, sont les trois lauréats de cette cuvée. La remise du prix est agendée au jeudi 19 septembre au Club 44 de La Chaux-de-Fonds.

La 25e édition de ce « petit Nobel de l’horlogerie » est aussi marquée par plusieurs nouveautés. Tout d’abord, la bourse « Horizon Gaïa » voit le jour cette année, avec le soutien de la Fondation Watch Academy. La première bénéficiaire se nomme Aude Moutoussamy. Cette Parisienne entend se pencher sur une recherche sur les stratégies d’appropriation des médias sociaux par différentes marques horlogères.